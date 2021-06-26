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بغداد تستضيف غدا قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق

09:57 ص السبت 26 يونيو 2021
بغداد تستضيف غدا قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق

أرشيفية

بغداد- (د ب أ):

تبدأ في بغداد غدًا الأحد الأحد أعمال القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لمناقشة ملفات اقتصادية وسياسية.

ووفق صحيفة "الصباح" العراقية، ستبحث القمة الثلاثية تفعيل جميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الدول الثلاث خلال الفترات الماضية في مصر والأردن في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والنفط والكهرباء بين الدول الثلاث.

واتخذت السلطات العراقية إجراءات أمنية في الطرق المحيطة بحركة مواكب القادة عبر طريق مطار بغداد الدولي أو في الأماكن التي ستشهد عقد الاجتماعات.

مصر الأردن العراق الملك عبدالله الثاني الرئيس السيسي مصطفى الكاظمي

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