رئيس حكومة الوحدة الليبية يبحث في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني تعزيز التعاون

لندن - طرابلس – (أ ش أ):

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مكتبه بمقر الحكومة بالعاصمة لندن، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أوجه التعاون المختلفة.

وذكرت بوابة (الوسط) الليبية، أن الدبيبة وصل إلى لندن في زيارة رسمية، ومن المقرر أن يجري خلالها لقاءات لبحث عدد من المواضيع السياسية والاقتصادية مع المسؤولين بالحكومة البريطانية وعلى رأسهم رئيس الوزراء.