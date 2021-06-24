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رئيس حكومة الوحدة الليبية يبحث في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني تعزيز التعاون

04:38 م الخميس 24 يونيو 2021
رئيس حكومة الوحدة الليبية يبحث في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني تعزيز التعاون

عبدالحميد الدبيبة

لندن - طرابلس – (أ ش أ):

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مكتبه بمقر الحكومة بالعاصمة لندن، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أوجه التعاون المختلفة.

وذكرت بوابة (الوسط) الليبية، أن الدبيبة وصل إلى لندن في زيارة رسمية، ومن المقرر أن يجري خلالها لقاءات لبحث عدد من المواضيع السياسية والاقتصادية مع المسؤولين بالحكومة البريطانية وعلى رأسهم رئيس الوزراء.

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عبدالحميد الدبيبة لندن بوريس جونسون الحكومة البريطانية

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