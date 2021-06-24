رئيس الوزراء الباكستاني وبيل جيتس يبحثان مكافحة جائحة كورونا ومرض شلل الأطفال‎

إسلام آباد- (أ ش أ):

بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ورئيس مؤسسة "بيل مليندا جيتس" بيل جيتس كيفية العمل المشترك بينهما لمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحة مرض شلل الأطفال.

واتفق الجانبان -خلال مكالمة هاتفية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الخميس - على أهمية وقف تفشي فيروس كورونا بشكل عاجل، إلى جانب العمل لمحاربة مرض شلل الأطفال والأمراض الأخرى في باكستان.

من جانبه أعرب عمران خان عن تقديره للعمل الذي تقوم به مؤسسة "بيل مليندا جيتس" لمحاربة الفقر وجائحة (كوفيد -19) وعدم المساواة في العالم.