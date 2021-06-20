السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: آمل في التعامل البناء مع الزملاء الأمريكيين

موسكو- (أ ش أ):

أعرب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف عن تفاؤله وأمله في التعامل البناء مع الزملاء الأمريكيين.

وقال أنطونوف - في حديث لوكالة أنباء (نوفوستي)، قبيل مغادرة موسكو عائدا إلى واشنطن، وفقا للاتفاق المبرم بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن خلال قمتهما في جنيف - "إنه يأمل في إحراز تقدم في سبيل إعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها"، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من العمل يجب أداؤه.

وأكد أن لديه خططا لعقد سلسلة لقاءات ومشاورات في الولايات المتحدة ستنطلق، غدا الإثنين، وستستمر في الأيام القادمة.

من جهتها، ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن طائرة تقل "أنطونوف" أقلعت إلى واشنطن من مطار (شيريميتيفو) في ضواحي موسكو، صباح اليوم.

كانت الحكومة الروسية استدعت سفيرها من الولايات المتحدة؛ لإجراء مشاورات في 21 مارس الماضي، بعد مقابلة صحفية قال فيها بايدن "إن القيادة الروسية ستدفع ثمن محاولاتها التدخل في الانتخابات الأمريكية"، واصفا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقاتل.

وفي 22 أبريل عاد السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان إلى واشنطن؛ لإجراء مشاورات أيضا.

يُذكر أن الرئيسين بوتين وبايدن اتفقا خلال القمة، التي عقدت بينهما في 16 يونيو الجاري في جنيف، على إعادة روسيا والولايات المتحدة سفيريهما.