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بايدن: لم نتبادل التهديدات وبوتين لا يرغب في الحرب

07:58 م الأربعاء 16 يونيو 2021
بايدن: لم نتبادل التهديدات وبوتين لا يرغب في الحرب

جو بايدن

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هناك خلافات مع روسيا ونحتاج إلى كثير من العمل لحلها، مضيفًا أن اللقاء كان جيدًا وإيجابيًا.

وتابع بايدن في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن لدينا مسؤولية مشتركة مع الرئيس بوتين لإدارة علاقات جيدة بين الطرفين، مضيفًا أن الولايات المتحدة أظهرت للعالم بأنها عادت من جديد،

وأضاف: "لا أتوقع أن يكون لدى بوتين رغبة في إحياء فكرة الحرب الباردة، وأن آخر ما يرغب بوتين فيه هو الحرب"، مستطردًا بالقول: "لم تكن هناك تهديدات متبادلة خلال اللقاء مع بوتين، وأن الرئيس الروسي راضِ عن وصفي له بالقاتل".

وقال إن بوتين يدرك ما الذي سنفعله إذا تم الاعتداء على السيادة الأمريكية، وأنه يشعر بالقلق من أن واشنطن تريد الإطاحة به.

جو بايدن روسيا مؤتمر صحفي بوتين

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