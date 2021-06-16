فوضى خلال لقاء بايدن وبوتين بعد تدافع الصحفيين وقوات الأمن

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

شهد اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف، اليوم الأربعاء، شجارًا بين الصحفيين الأمريكيين ومسؤولي البيت الأبيض مع قوات الأمن الروسية والأمريكية التي دفعت الصحفيين الأمريكيين والروس في المكتبة، حيث التقى الزعيمان.

وأصدر مُجمع الصحفيون الأمريكيون بيانًا نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، جاء فيه أن "مباراة التدافع بدأت أمام مدخل جانبي فور دخول الرئيسين الموقع من البوابة الأمامية".

وأوضح البيان أنه جرى توجيه الصحفيين بالوقوف في مجموعات، لكنهم تدافعوا بدلا من ذلك في محاولة لدخول المبنى، مضيفًا: "كان هناك صراخ وصياح بينما استمر مسئول سويسري في مطالبة الجميع بالهدوء".

وأشار إلى أنه في النهاية جرى السماح بدخول 9 صحفيين أمريكيين من أصل 13 صحفيا، لكن الأزمة استمرت داخل المكتبة عندما تدافع المراسلون للوقوف في أقرب مكان للرئيسين حتى رفعت قوات الأمن الروسية الحبل الأحمر لإبعاد الإعلاميين عن الرئيسين ثم بدأوا في دفع المراسلين وإخبارهم بالمغادرة.