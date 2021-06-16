Masrawy logo white

موسكو: بذلنا قصارى الجهد لكي تخرج قمة جنيف بصورة إيجابية

10:42 ص الأربعاء 16 يونيو 2021
موسكو: بذلنا قصارى الجهد لكي تخرج قمة جنيف بصورة إيجابية

وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف

موسكو - أ ش أ

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف "إن بلاده بذلت قصارى جهدها خلال التحضير للقمة الروسية -الأمريكية بين الرئيسين الروسي والأميريكي فلاديمير بوتين وجو بايدن في (جنيف) اليوم، كي تخرج هذه القمة بصورة إيجابية ويتوقف تدهور العلاقات بين البلدين".

وأضاف ريابكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "اليوم أحد أهم الأيام، حيث يلتقي زعيما روسيا والولايات المتحدة، فالعالم أجمع يتابع هذا الحدث باهتمام بالغ".

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي:"لقد بذل الجانب الروسي قصارى جهده خلال التحضير لهذه القمة من أجل أن تخرج بصورة إيجابية وتتوج بنتائج من شأنها وقف المزيد من التدهور في العلاقات الثنائية والتحرك إلى الأمام"، مشيرا إلى أن جدول أعمال القمة مزدحم وستكون طويلة.

واختتم بالقول:" إنني على ثقة من أنه ستتاح للزعيمين الفرصة لتبادل التقييمات بشكل كامل"، معربا عن أمله أن يجد الرئيسان حلولًا بشأن القضايا الرئيسية للبلدين والمجتمع الدولي، وخاصة في مجال الأمن.

هذا المحتوى من

Asha
سيرجي ريابكوف موسكو روسيا وزارة الخارجية الروسية

الخبر التالى:

العراق يؤكد خلوه من المتحور الهندي لفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
609

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

911

متعافون اليوم

274404

إجمالي الإصابات

15691

إجمالي الوفيات

202650

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا