Masrawy logo white

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مواقع بخان يونس وغزة

08:59 ص الأربعاء 16 يونيو 2021
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مواقع بخان يونس وغزة

أرشيفية

رام الله /أ ش أ/

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم/ الأربعاء/ موقعًا في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وآخر جنوب المدينة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت بصاروخين موقعًا في منطقة معن جنوب المحافظة؛ ما أدى إلى أضرار مادية بداخله، وقصفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا آخر جنوب مدينة غزة، دون وقوع إصابات.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستأنف فيها طائرات الاحتلال قصفها لقطاع غزة منذ انتهاء العدوان الأخير، والذي استمر 11 يوماً وراح ضحيته 259 شهيدا وما يقارب 2000 جريح.

هذا المحتوى من

Asha
طائرات الاحتلال إسرائيل قطاع غزة خان يونس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
609

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

911

متعافون اليوم

274404

إجمالي الإصابات

15691

إجمالي الوفيات

202650

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة تلتقي مدير عام منظمة الصحة العالمية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا