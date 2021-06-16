طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مواقع بخان يونس وغزة

رام الله /أ ش أ/

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم/ الأربعاء/ موقعًا في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وآخر جنوب المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت بصاروخين موقعًا في منطقة معن جنوب المحافظة؛ ما أدى إلى أضرار مادية بداخله، وقصفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا آخر جنوب مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستأنف فيها طائرات الاحتلال قصفها لقطاع غزة منذ انتهاء العدوان الأخير، والذي استمر 11 يوماً وراح ضحيته 259 شهيدا وما يقارب 2000 جريح.