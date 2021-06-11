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بايدن يستقبل ميركل في البيت الأبيض منتصف الشهر المقبل

02:10 م الجمعة 11 يونيو 2021
بايدن يستقبل ميركل في البيت الأبيض منتصف الشهر المقبل

جو بايدن

برلين - (د ب أ):

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سوف يجري محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البيت الأبيض يوم 15 يوليو المقبل.

وقالت المتحدث جين ساكي في البيان إن زيارة ميركل سوف "تؤكد عمق العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وألمانيا".

وذكر البيان أنه من المقرر أن يتباحث الزعيمان بشأن "التزامهما بالتعاون الوثيق بشأن سلسلة من التحديات المشتركة، بما في ذلك إنهاء جائحة فيروس كوفيد 19 ومواجهة خطر تغير المناخ وتعزيز الازدهار الاقتصادي والأمن الدولي استنادا إلى قيمهما الديمقراطية المشتركة".

جو بايدن برلين البيت الأبيض أنجيلا ميركل

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