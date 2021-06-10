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بعد تأخير الصلاة 45 دقيقة بالمسجد النبوي.. إمامين في كل فرض وثلاثة مؤذنين

12:18 ص الخميس 10 يونيو 2021
بعد تأخير الصلاة 45 دقيقة بالمسجد النبوي.. إمامين في كل فرض وثلاثة مؤذنين

المسجد النبوي

الرياض - (د ب أ)

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين باعتماد إمامين في كل فرض(أصلي واحتياطي وثلاثة مؤذنين) في وقت الفرض بعد حادثة تأخير إقامة صلاة فجر أمس الأربعاء لمدة 45 دقيقة في المسجد النبوي الشريف.

وشدد عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في بيان له مساء اليوم "على ضرورة تنفيذ الإجراء على وجه السرعة وعدم التأخير وتنظيم الجداول بين الأئمة والمؤذنين بما يضمن السلاسة في المواعيد وعدم التأثير على تأدية الصلاة في الحرمين الشريفين".

وكان السديس قد أصدر في وقت سابق اليوم قرارًا بإعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي ووكيل الإدارة من منصبيهما نظراً للقصور في العمل، وتكليف وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية للإشراف المباشر على الإدارة وإعادة هيكلتها.

وجاء قرار الاعفاء بعد تأخير إقامة صلاة الفجر لمدة 45 دقيقة في حادثة نادرة المسجد النبوي.

المسجد النبوي الرياض صلاة الفجر

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