تطعيم ثلث البالغين في بريطانيا بجرعتي لقاح كورونا
لندن - (د ب أ)
أظهرت أحدث الأرقام في بريطانيا أنه تم تطعيم ثلث البالغين في البلاد الآن بشكل كامل ضد كوفيد-19.
وتلقى ما مجموعه 17 مليونا و669 ألفا و379 شخصا كلا الجرعتين، أي ما يعادل 5ر33% من جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وتشير التقديرات إلى أن إنجلترا وأيرلندا الشمالية قد أعطتا جرعتين لـ 6ر33% من سكانهما البالغين، مقارنة بـ 4ر33% في ويلز و 1ر33% في اسكتلندا.
وفي الوقت نفسه، تلقى 35 مليونا و371 ألفا و669 شخصا في بريطانيا الآن جرعة أولى من اللقاح، أي ما يعادل 2ر67% من السكان البالغين.
وأعطت ويلز جرعة أولى لـ 2ر76 % من سكانها البالغين، متقدمة على أيرلندا الشمالية (9ر66%) وإنجلترا (8ر66%) واسكتلندا (4ر65%).
وتستند جميع الأرقام إلى أحدث البيانات المتعلقة باللقاحات التي أبلغت عنها وكالات الصحة في المملكة المتحدة.
الخبر التالى:قبرص ترفع الإغلاق وتعتمد نظام "تصريح أمان" خاصًا بكورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
236272
عدد المصابين
-
176363
عدد المتعافين
-
13845
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
158287310
عدد المصابين
-
135705580
عدد المتعافين
-
3295637
عدد الوفيات
إعلان