الآلاف يحتفلون بانتهاء حظر التجوال في بروكسل

بروكسل- (د ب أ):

احتفل آلاف الشباب بانتهاء حظر التجوال الليلي في بروكسل، الليلة الماضية، حتى وصلت الشرطة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد لإخلاء اثنين من الميادين.

وقالت وسائل إعلام بلجيكية إنه تمت الدعوة على وسائل التواصل الاجتماعي لخروج حشد في "ميدان فلاجي" في حي "اكسيليس". وخرج الناس بأعداد كبيرة إلى ميدان "فلاجي" وميدان "سانت كروا" المجاور.

واحتشدوا بالقرب من بعضهم البعض ولم يكن الكثير منهم يرتدون كمامات.

وكانت الشرطة قد لاحظت في بادئ الأمر استمرار الاحتفالات لعدة ساعات، طبقا لما ذكره المتحدث اوليفييه سلوس لوكالة الأنباء البلجيكية (بلجا).

وفي الساعة الواحدة والنصف تقريبا صباحا (2330 بتوقيت جرينتش أمس السبت)، بدأ رجال الشرطة تفريق الحشود، ومازال حوالي 500 شخص متواجدين في هذا الوقت. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه في العملية وتم إلقاء بعض الأشياء على رجال الشرطة.

وكانت بروكسل تخضع لحظر تجوال ليلي من الساعة العاشرة مساء حتى السادسة صباحا لمدة تزيد على ستة أشهر وتسمح القواعد الحالية بأن يلتقي ثلاثة أشخاص فقط علنا من الساعة العاشرة مساء وهناك حظر ليلي على الكحول.