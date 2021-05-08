السعودية: نرفض خطط وإجراءات إسرائيل لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس

06:20 ص السبت 08 مايو 2021
السعودية: نرفض خطط وإجراءات إسرائيل لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس

أرشيفية

(د ب أ):
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة لما صدر بخصوص خطط وإجراءات إسرائيل لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وشددت الوزارة على تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

السعودية إسرائيل إخلاء منازل فلسطينية القدس

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