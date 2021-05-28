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بوتين يهنئ الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية

12:22 م الجمعة 28 مايو 2021
بوتين يهنئ الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية

فلاديمير بوتين

موسكو - أ ش أ

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الرئيس السوري بشار الأسد بفوزه في انتخابات الرئاسة السورية، مؤكدا أن بلاده تعتزم مواصلة تقديم الدعم الشامل للشركاء السوريين في مكافحة قوى الإرهاب والتطرف.

وجاء في بيان للمكتب الصحفي للكرملين اليوم الجمعة: "بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرقية تهنئة إلى نظيره السوري بشار الأسد بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية العربية السورية".

وأضاف البيان أن الرئيس بوتين أكد، في برقيته، أن الجانب الروسي يعتزم مواصلة تقديم الدعم الشامل للشركاء السوريين في محاربة قوى الإرهاب والتطرف وفي دفع عملية التسوية السياسية وإعادة إعمار البلاد بعد انتهاء الصراع".

وتابع الرئيس الروسي، في برقيته مخاطبا الرئيس السوري، "أن نتائج التصويت أكدت على سلطتكم السياسية العليا وثقة المواطنين السوريين في المسار تحت قيادتكم من أجل إحلال الاستقرار في سوريا في أسرع وقت ممكن وتعزيز مؤسسات الدولة فيها".

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فلاديمير بوتين موسكو الانتخابات الرئاسية بشار الأسد

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