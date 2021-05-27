وزيرا خارجية أمريكا والسعودية يدعمان هدنة وقف إطلاق النار بين إسرائيل و الفلسطينيين

واشنطن - (أ ش أ):

أعرب وزير الخارجية انتوني بلينكن ونظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود عن دعمهما لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين .

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الالكتروني اليوم الخميس، إن الوزيرين ناقشا أيضا الجهود المبذولة للحد من مخاطر اندلاع المزيد من الصراع.

وشدد بلينكن على أهمية الدعم الدولي للجهود الإنسانية والتنموية في غزة.

يذكر أن بلينكن أجرى جولة في الشرق الأوسط امتدت من 24 حتى 27 مايو، أجرى خلالها محادثات مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني.