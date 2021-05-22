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السودان يرحب بوقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل ويثمن جهود مصر

12:28 م السبت 22 مايو 2021
السودان يرحب بوقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل ويثمن جهود مصر

وزارة الخارجية السودانية

الخرطوم- أ ش أ:

رحبت وزارة الخارجية السودانية بدخول إعلان وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل حيز النّفاذ، مثمنة الجهود المخلصة التي بذلها الأشقاء في كل من مصر وقطر والأردن، بالإضافة إلى الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأكدت الخارجية السودانية، في بيان لها أذاعته وكالة الأنباء السوادنية صباح السبت، أنها تؤيد دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أهمية العمل على إطلاق عملية سياسية تحت مظلة اللجنة الرباعية الدولية تصاحب تلك الخطوة بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية لأجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية على وجه الخصوص، لاتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار الانتهاكات المتعمّدة والاعتداءات الجسيمة على حقوق الشعب الفلسطيني التي وقعت أثناء ذلك التصعيد الخطير ما أدى إلى سقوط العديد من الأرواح البريئة بين قتيل وجريح، وتدمير البنى التحتية وممتلكات المواطنين العُزل، كما تطالب الوزارة المجتمع الدولي بالإسراع في تقديم مساعدات وتعويضات لإعادة إعمار المناطق التي طالها التدمير وتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية السودانية إسرائيل فلسطين الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة

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