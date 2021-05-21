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إثيوبيا تستمر في تعنتها: الملء الثاني في موعده

04:04 م الجمعة 21 مايو 2021
إثيوبيا تستمر في تعنتها: الملء الثاني في موعده

وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين

(وكالات):

أكد، وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، اليوم الجمعة، أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي إن "مصر والسودان تحاولان ممارسة ضغوط لا داعي لها على إثيوبيا بوسائل مختلفة ومنها تدويل وتسييس المسائل الفنية لملف سد النهضة"، بحسب ما نقلته "العربية".

يأتي هذا بعد تأكيد مصر رفضها لأي إجراءات أحادية إثيوبية بشأن سد النهضة، الخميس، معلنة أن "الدولة ملتزمة بتأمين مصالح وحقوق الشعب المصري" وأنها "ترصد تصرفات أديس أبابا".

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن القاهرة "ترفض أي إجراءات أحادية قد تتخذها إثيوبيا اتصالاً بسد النهضة، بما في ذلك الاستمرار في ملء السد بشكل أحادي خلال موسم الفيضان المقبل في صيف العام الجاري".

وقال المتحدث الرسمي إن استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي هو تصرف غير مسؤول ويعد مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015، فضلاً عن أنه سوف يُعرض دولتي المصب لمخاطر كبيرة، خاصة إذا تزامن مع فترات جفاف.

من جهته، كان وزير الخارجية المصري، سامح شكري قد قال الثلاثاء إن الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي المقرر في يوليو المقبل "لن يؤثر على المصالح المائية" لبلاده.

وقال شكري في مقابلة بثتها قناة تلفزيون محلية "من الضروري أن نطمئن جميعا، إذ إن لدينا رصيداً من الأمان المتوفر في خزان السد العالي (في أسوان)، لدينا ثقة في أن الملء الثاني لن يكون مؤثراً على المصالح المائية المصرية ونستطيع التعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردنا المائية".

وأضاف أن أي تصعيد من جانب مصر سيكون مرتبطاً بوقوع ضرر على مصالحها المائية، موضحاً أن "أي تفاقم للأمر مرتبط بوقوع الضرر". وتابع: "والضرر إذا لم يقع نستطيع أن نستمر في التعامل مع الأمور دون الحاجة إلى تأزم أو إلى تصعيد".

وتطالب مصر بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم قبل الملء الثاني لخزان سد النهضة خشية من أن يؤثر ذلك على حصتها من المياه.

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