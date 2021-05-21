قوات الاحتلال تقتحم الأقصى وتستهدف المصلين.. وإصابة عشرات الفلسطينيين (صور وفيديو)

وكالات

أصيب 15 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت باحات الأقصى، واعتلت سطح المصلى القبلي، واعتدت على المصلين، وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي المغلف بالمطاط صوبهم في صحن قبة الصخرة، وقرب بابي الأسباط والسلسلة.

وقالت طواقم جمعية الهلال الأحمر في الأقصى إنها تعمل على نقل عدد من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، فيما أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هاجمت المصلين في ساحة المصلى القبلي، وصحن قبة الصخرة المشرفة، واعتدت عليهم بالضرب.

وكان عشرات الآلاف من المصلين، قد أدوا صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط تواجد قوات الاحتلال، على أبوابه ومحيطه.

وعلى جانب آخر، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مداخل حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال أقامت حواجز على مداخل الحي وأعاقت حركة السكان، في الوقت الذي سمحت فيه للمستوطنين باستباحته، في محاولة منها لإحباط المسيرة الأسبوعية التي ينظمها نشطاء دوليون ضد عمليات التهجير التي تستهدف عائلات الحي.

وفي مدينة البيرة، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز "بيت إيل" العسكري، عند المدخل الشمالي للمدينة.

وأفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، صوب الشبان؛ ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.