قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن السفن المتوقفة في مضيق هرمز بحاجة إلى "إظهار الشجاعة" والدفع عبر الممر البحري الحيوي، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يدعو للخوف من أسطول إيران.

وأضاف "ترامب"، أن الولايات المتحدة أغرقت جميع السفن الإيرانية وكل صواريخ الإطلاق تقريبًا، باستثناء 20% منها، بحسب فوكس نيوز.

وأشار إلى أن مضيق هرمز يعد الممر البحري الحيوي بين إيران وعُمان والإمارات، ويمر عبره حوالي خُمس النفط العالمي.

وأعرب عن استيائه من اختيار مجتبى خامنئي، ابن علي خامنئي، كمرشد أعلى جديد لإيران.