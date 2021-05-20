بلينكن: خطوات واشنطن تجاه موسكو هدفها حماية المصالح الأمريكية وليس للتصعيد

وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء الأربعاء، أن واشنطن تسعى إلى علاقات مستقرة وقابلة للتنبؤ مع روسيا، موضحًا أن البلدين ويمكنهما العمل المشترك على مجموعة قضايا بينها إيران وأفغانستان وكوريا الشمالية، حسبما ذكرت "روسيا اليوم"

وقال بلينكن في اللقاء الذي جمعه بنظيره الروسي سيرجي لافروف بالعاصمة الإيسلندية ريكيافيك الأربعاء، إن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة تجاه روسيا هدفت إلى "حماية المصالح الأمريكية وليس للتصعيد".

وشدد بلينكن على أن "العالم سيكون أكثر أمانًا" في إقامة تعاون بين رئيسي الولايات المتحدة وروسيا.