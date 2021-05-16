النواب الأردني يعلن وقوفه جانب الشعب الفلسطيني من أجل قيام دولته

عمان- (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات، أن الشعب الأردني والقيادة الأردنية تقف صفاً واحداً إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة .

وقال العودات في حديث لتلفزيون فلسطين نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية: "الأردن يتعامل مع القضية الفلسطينية ليس على أنها ضمن السياسة الخارجية للدولة، بل جزء لا يتجزأ من وحدة الهدف والمصير المشترك، وهذه فكرة راسخة في عقول وضمائر الأردنيين".

وأضاف: "نحن وأخوتنا في دولة فلسطين على توافق تام حول كيفية التحرك باتجاه المجموعات البرلمانية وندفع باتجاه تحميل المجالس البرلمانية واجباتها لتشجيع الحكومات على اتخاذ مواقف حازمة للضغط على إسرائيل وفرض الحقوق الفلسطينية المشروعة بقوة القانون".

وأشار إلى موقف المجلس الواضح حيال القضية الفلسطينية والذي يؤكد في كل المحافل البرلمانية وعلى مستوى المجموعات والقارات، أنه يجب على إسرائيل أن تغادر الأراضي التي احتلتها وفق القرارات الشرعية، واحترام الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وضرورة تحميل المجتمع الدولي المسؤولية عن تغاضي إسرائيل عن تحمل مسؤولياتها وارتكابها جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد أن المجلس يعبر عن إرادة الشعب الأردني الذي خرج للتضامن مع الشعب الفلسطيني في كل مدن وقرى ومخيمات المملكة، لافتاً إلى الفعاليات التي أقيمت على الحدود المشتركة وحملات التبرع التي تدل على طبيعة العلاقة التي تجمع بين الدولتين.