شكرى ونظيره الأردني يبحثان مواصلة العمل لإيجاد سُبل فورية لوقف المواجهة في غزة

07:50 م الجمعة 14 مايو 2021
شكرى ونظيره الأردني يبحثان مواصلة العمل لإيجاد سُبل فورية لوقف المواجهة في غزة

سامح شكري وزير الخارجية

القاهرة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي استمرار تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية؛ في إطار التنسيق المستمر والتشاور الوثيق بينهما.

وتناول الوزيران -خلال الاتصال- أهمية مواصلة العمل على إيجاد السُبل الفورية الكفيلة بوقف المواجهة في قطاع غزة، والحيلولة دون أية استفزازات في القدس، فضلاً عن الدفع بكل المساعي من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

واتفق الوزيران على أن الأحداث الجارية لا تؤكد سوى ضرورة التحرُّك الجدي نحو استئناف مسار عملية السلام، الأمر الذي يمنح أفقاً سياسياً حقيقياً بغية إنهاء الصراع عبر الحل العادل والدائم الذي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما يحقق استقرار الأوضاع في مُجمل المنطقة.

وأكد الوزيران مواصلة تكثيف الاتصالات مع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع الدولي بهدف سرعة إنهاء المواجهات والتأزُم الحالي، مع الدفع قدماً للمضي في درب تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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Asha
سامح شكري وزير الخارجية أيمن الصفدي الأردن قصف غزة الاحتلال الاسرائيلي

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