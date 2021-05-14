السعودية تدين الممارسات غير الشرعية للاحتلال الإسرائيلي

05:49 م الجمعة 14 مايو 2021
السعودية تدين الممارسات غير الشرعية للاحتلال الإسرائيلي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود

(وكالات):

أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اتصالا هاتفيا مع نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، حيث دان ممارسات إسرائيل "غير الشرعية التي تخالف كافة الأعراف الدولية".

وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية، في بيان، بأن بن فرحان أكد خلال الاتصال "إدانة المملكة للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وضرورة الوقف الفوري لأعماله التصعيدية التي تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية".

ودعا وزير الخارجية السعودي "إلى استكمال الجهود الرامية لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

فيصل بن فرحان الاحتلال الاسرائيلي قصف غزة قطاع غزة القدس السعودية

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