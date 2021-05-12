ردًا على نسف برج الشروق.. "القسام" تقصف عسقلان ونتفيوت وسديروت بـ130 صاروخًا

06:52 م الأربعاء 12 مايو 2021
ردًا على نسف برج الشروق.. "القسام" تقصف عسقلان ونتفيوت وسديروت بـ130 صاروخًا

أرشيفية

وكالات

أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة ةلمقاومة الإسلامية "حماس" قصف عسقلان ونتيفوت وسديروت بـ130 صاروخًا ردُا على قصف برج الشروق وكردٍ أولي على اغتيال عددًا من قادة القسام. جاء ذلك في بيان لها عبر تطبيق "تليجرام".

وانهار برج الشروق السكني وسط قطاع غزة، بعد استهدافه بسلسلة صواريخ إسرائيلية، حسبما ذكرت "العربية".

أطلقت طائرة استطلاع تابعة قوات الاحتلال، عدة صواريخ على برج الشروق بمدينة غزة الذي يحتوي عددًا من المحلات التجارية والمؤسسات الإعلامية ومنها مقر الفضائية، وفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام.

وانهارت أجزاء من مبنى البرج إثر القصف الصاروخي الإسرائيلي المتواصل.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت برجًا سكنيًا مكونًا من ١٢ طابقًا، في غزة أمس، وردت كتائب القسام على استهداف المباني السكنية بقصف مدينة تل أبيب ومطار بن جوريون.

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