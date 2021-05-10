اعتماد ممر سفر آمن بين الإمارات والبحرين للحاصلين على لقاح كورونا

أبوظبي - (د ب أ)

أعلنت الإمارات اعتماد ممر سفر آمن بينها وبين البحرين للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بدءا من أول أيام عيد الفطر.

ويتيح الممر "التنقل بين الدولتين دون الحاجة إلى تطبيق متطلبات الحجر الصحي عند الوصول مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الأخرى المعتمدة في وجهة الوصول والتي يتم تحديثها بما يضمن ويجعل السفر في ظل الظروف الحالية أكثر أماناً وسلامة للجميع".

وسيتطلب من المواطنين و المقيمين الراغبين بالاستفادة من الإعفاء من الحجر في كلا البلدين إبراز حصولهم على الجرعة الأخيرة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 وذلك حسب التطبيقات المعتمدة أو الشهادات الصادرة منها.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الاثنين، إن اعتماد الممر يأتي في إطار التعاون و التنسيق المشترك بين الإمارات والبحرين للمضي نحو التعافي من تداعيات أزمة جائحة (كوفيد-19).

وأضافت: "يأتي ذلك تأكيداً على حرص قيادة البلدين على تسهيل حركة الأفراد و تحقيق الأهداف المرجوة من حملات التطعيم لفئات المجتمع المختلفة ما ساهم في الوصول إلى معدلات متقدمة عالميًا في نسبة الحاصلين على اللقاح بما يضمن سلامة و صحة المجتمع و الحيلولة دون انتشار الجائحة".