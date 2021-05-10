علماء في جونز هوبكنز يحذرون من سلالات كورونا لا يغطيها اللقاح

08:08 ص الإثنين 10 مايو 2021
علماء في جونز هوبكنز يحذرون من سلالات كورونا لا يغطيها اللقاح

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واشنطن- (أ ش أ):

حذر علماء في مركز (جونز هوبكنز) للأمن الصحي الأمريكي من ظهور سلالات كورونا لا يغطيها اللقاح، حيث أصيب عدد من الأشخاص بعد أن تم تطعيمهم.

وأرجع العلماء، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الإثنين إصابة بعض الأشخاص بعد تطعيمهم إلى ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا لا يغطيها اللقاح.

من جانبه، قال جيجي جرونفال، كبير الباحثين في مركز جونز هوبكنز: "لا يوجد شيء (يعطي الوقاية) 100٪ في هذا العالم".. مضيفا "من المحتمل ظهور المزيد من المتغيرات التي لا يغطيها اللقاح، لهذا السبب من المهم أن يتم التحقيق في هذه القضايا الخارقة".

ومن بين 95 مليون شخص تم تطعيمهم بالكامل بحلول 26 أبريل، سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تم الإبلاغ عن 9245 إصابة بكورونا.

من ناحيته، قال جاك رافيل، المدير المساعد لعلم الجينوم في معهد جامعة (ميريلاند) لعلوم الجينوم: "لن يستجيب كل فرد يتلقى اللقاح".

وأضاف رافيل أن معهده لم ير أي أنماط للفيروسات التي تصيب المرضى الملقحين.

وتعد جامعة (ميريلاند) جزءا من شبكة وطنية من المؤسسات التي ترصد فيروسات كورونا.

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Asha
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