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بوليفيا تسجل 1241 إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:23 ص الجمعة 09 أبريل 2021
بوليفيا تسجل 1241 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

لاباز-(أ ش أ):

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن بوليفيا سجلت 1241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 279 ألفا و207 حالات.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - بأنه تم تسجيل 27 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا 412 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس منذ بداية الجائحة 229 ألفا و36 شخصا.

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فيروس كورونا بوليفيا جامعة جونز هوبكنز كوفيد-19

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