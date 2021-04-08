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الرئيس الأمريكي يتخذ إجراءات للحد من العنف الناجم عن الأسلحة النارية

10:32 م الخميس 08 أبريل 2021
الرئيس الأمريكي يتخذ إجراءات للحد من العنف الناجم عن الأسلحة النارية

جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن سلسلة من الإجراءات التنفيذية في مسعى للحد من العنف الناجم عن الأسلحة النارية، واصفا إياه بـ"الوباء والإحراج الدولي"، وذلك في عقب عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة، التي شهدتها الولايات المتحدة.

وطلب بايدن من وزارة العدل نشر ما يعرف بقوانين "التحذيرات الحمراء"، التي ستسمح لأفراد الأسرة أو وكالات إنفاذ القانون، بتقديم التماس إلى محاكم الولايات لمنع الأشخاص مؤقتا من الحصول على أسلحة نارية إذا كانوا يشكلون خطرا على أنفسهم أو على الآخرين. . حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" اليوم الخميس.

ووجه بايدن، وزارة العدل لإصدار تقرير عن الاتجار بالأسلحة النارية، بالإضافة إلى كتابة قواعد من شأنها أن تقلل من انتشار "البنادق الشبحية"، وهي أسلحة نارية محلية الصنع، يجري تركيبها غالبا من قطع وأجزاء مشتراة عبر الإنترنت، ولا تحتوي على أرقام تسلسلية يمكن تتبعها.

وأعلن الرئيس الأمريكي دعمه للبرامج، التي تهدف إلى الحد من عنف السلاح في المجتمعات الحضرية من خلال أدوات أخرى غير الحبس.

هذا المحتوى من

جو بايدن الأسلحة النارية عمليات إطلاق النار وزارة العدل الأمريكية

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