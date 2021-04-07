بايدن يعبر عن رغبته في مساعدة الدول الفقيرة للحصول على لقاحات كورونا
الولايات المتحدة - (أ ش أ)
عبّر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن رغبته في الحصول على المزيد من اللقاحات لتطعيم المواطنين في بلاده إلى جانب توفيرها للدول الأخرى الفقيرة.
وأوضح بايدن، في تصريحات بالبيت الأبيض، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية مساء أمس الثلاثاء، أن السماح لجميع البالغين بالحصول على اللقاحات في بلاده سيبدأ في 19 أبريل الجاري.
وناشد بايدن كبار السن بتلقي اللقاح قبل بدء السماح لجميع البالغين بالحصول عليه، مؤكدا أنه سيرسل مجموعات لمساعدة كبار السن في التطعيم.
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