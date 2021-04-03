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مقتل طفل عمره 5 أعوام إثر انفجار شرقي أوكرانيا

08:55 م السبت 03 أبريل 2021
مقتل طفل عمره 5 أعوام إثر انفجار شرقي أوكرانيا

ارشيفيه

كييف - (د ب أ)

لقي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات حتفه وأصيبت جدته البالغة 66 عامًا، بجروح خطيرة بالقرب من قرية أولكساندريفسك في منطقة دونيتسك الانفصالية بشرق أوكرانيا اليوم السبت، وفقا لتقارير بثتها وسائل الإعلام المحلية.

وقالت التقارير إنه تم استخدام طائرة مسيرة في إلقاء عبوة ناسفة في فناء منزل الأسرة.

لم يتسن التأكد من هذه الأنباء من مصدر مستقل في البداية.

ولقي مقاتل في منطقة لوهانسك الانفصالية حتفه أمس.

وتخضع أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوهانسك، المعروفة باسم دونباس مجتمعة، على طول الحدود الروسية لسيطرة المتمردين الموالين لروسيا منذ ما يقرب من سبع سنوات.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، قتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص نتيجة القصراع منذ ذلك الحين.

وعلى الجانب الحكومي، لقي جندي حتفه جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة دونيتسك قرب مستوطنة شومي، بحسب مصادر عسكرية. وترددت أنباء عن إصابة جنديين آخرين قبل ذلك.

يذكر أن الصليب الأحمر الدولي أشار إلى أن منطقة دونباس كانت من أكثر المناطق التي تنتشر بها الألغام في العالم.

انفجار أوكرانيا عبوة ناسفة الأمم المتحدة الصليب الأحمر الدولي

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