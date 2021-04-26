صندوق الاستثمار الروسي يعلن إرسال أول دفعة من "سبوتنيك-في" للهند في مايو

موسكو - (أ ش أ):

أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، كيريل دميترييف، عن إرسال الصندوق للقاح "سبوتنيك-في" إلى الهند، وسط الوضع الصحي الصعب الذي تمر به الهند نتيجة تفشي سلالة جديدة من "كوفيد-19" بها، لافتًا إلى أن الدفعة الأولى ستصل في مطلع الشهر المقبل.

وقال دميترييف، في مقابلة متلفزة نقلتها وكالة (سبوتنيك) الروسية، اليوم الاثنين، إن "صندوق الاستثمار المباشر الروسي سيقدم لقاح [سبوتنيك في] إلى الهند، وستصل الدفعة الأولى في 1 مايو".

وأضاف أن "الهند ستكون واحدة من المنتجين الرئيسيين للقاح الروسي، وأنها الدولة الأكبر من حيث تعداد السكان التي تمنح الترخيص الطارئ للقاح الروسي".

يذكر أن الهند سجلت، اليوم /الاثنين/، أعلى زيادة يومية في الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء، بواقع نحو 353 ألف حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، مع أكثر من 2800 حالة وفاة، رغم تصاعد الجهود المحلية والعالمية لاحتواء التفشي -الأسوأ في العالم حاليا- الذي تواجهه الدولة، حسبما ذكرت وزارة الصحة الهندية.