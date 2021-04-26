مستوى قياسي جديد لعدد وفيات كورونا اليومية في كولومبيا

03:55 ص الإثنين 26 أبريل 2021
مستوى قياسي جديد لعدد وفيات كورونا اليومية في كولومبيا

مسحة كورونا

بوجوتا - (د ب أ):
قالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في كولومبيا عبر تويتر إنه تم تسجيل ما يصل إلى 465 حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو مستوى قياسي جديد للوفيات اليومية .

وجاء في التغريدة:"أنه تم تسجيل ما يصل إلى 14547 حالة شفاء، و17190 حالة جديدة مؤكدة و 465 حالة وفاة في 25 أبريل. وبلغ إجمالي حالات الشفاء 2 مليون و 588 الفا و 204 حالات، وإجمالي الاصابات 2 مليون و 774 ألفا و 464 شخصا، وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 71 ألفا و 351 حالة".

يشار إلى أن كولومبيا سجلت أول اصابة بكورونا في 6 مارس 2020.

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