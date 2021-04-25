فوتشي: أمريكا تدرس إرسال جرعات لقاح كورونا للهند

واشنطن - (د ب أ)

قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن للشؤون الطبية أنتوني فوتشي إن الولايات المتحدة ستدرس إرسال جرعات من لقاح أسترازينيكا غير مستخدمة وغير معتمدة حتى الآن في الولايات المتحدة إلى الهند، وذلك للمساعدة في الحد من القفزة التي حطمت الأرقام القياسية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 هناك.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال فوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية اليوم الأحد في برنامج "هذا الأسبوع" على قناة "أيه بي سي" الأمريكية: "أعتقد أن هذا سيكون أمرا يتطلب دراسة فعالة"، بينما نبه إلى أنه "لم يكن يرغب أن يتم الحديث عن السياسة في الوقت الراهن".

ووصل مخزون الولايات المتحدة من جرعات لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي أكثر من 20 مليون جرعة هذا الشهر، ويتزايد منذ ذلك الحين، ما دفع الرئيس الأمريكي لدعوة الأطباء إلى التبرع بالجرعات إلى دول أخرى، تتخلف عن الولايات المتحدة في حملاتها للتطعيم ضد فيروس كورونا، وهو أمر اكتسب أهمية ملحة بالنسبة لأزمة الهند المتفاقمة.

ولم تتم الموافقة على لقاح أسترازينيكا من قبل وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، وهي الهيئة التنظيمية للأدوية بالولايات المتحدة.

وكان بعض الدول الأوروبية علقت مؤخرًا عمليات التطعيم باللقاح بعد تسجيل حالات تجلط دموي بعد استخدامه.