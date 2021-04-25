تركيا تستدعي السفير الأمريكي وتبلغه رفضها لاعتراف بايدن بإبادة الأرمن

أنقرة - (د ب أ)

استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الأمريكي وأبلغته رفض أنقرة لبيان بايدن حول الاعتراف بـ "إبادة الأرمن"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، قال في وقت سابق إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول أحداث 1915 ووصفه لها بـ"الإبادة الجماعية"، تعتبر "مخيبة للآمال"، و"لا قيمة لها" بالنسبة لتركيا.

وأضاف قالن في بيان، السبت، أن بيان الرئيس الأمريكي الذي "أصدره بضغط من اللوبيات الأرمنية الرامية لزرع بذور عداء جديدة، "مخيبة للآمال، وهي في حكم العدم بالنسبة لتركيا"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأكد على رفض بلاده القاطع وإدانتها لهذه التصريحات التي "تعكس مدى افتراءات هذه الأوساط الخبيثة التي همها الوحيد معاداة تركيا".

وفي وقت سابق السبت، وصف بايدن، أحداث 1915 بـ"الإبادة" ضد الأرمن، في مخالفة لتقاليد أسلافه من رؤساء الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، إن "بايدن لا يملك الحق القانوني في الحكم على المسائل التاريخية، وتصريحاته عن الإبادة المزعومة للأرمن لا قيمة لها".