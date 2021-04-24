الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس "كورونا" على مستوى العالم

نيودلهي- (أ ش أ):

سجلت الهند 346 ألفا و786 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية على مستوى العالم؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 16 مليونا و610 آلاف و481 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم /السبت/ - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 2624 حالة وفاة جديدة؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 189 ألفا و544 شخصا.

وأفادت بأن 219 ألفا و838 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 13 مليونا و867 ألفا و997 شخصا.. بينما ارتفع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مليونين و552 ألفا و940 شخصا.