قائد إيراني يعترف بمساعدة طهران للحوثيين في اليمن

11:58 م الأربعاء 21 أبريل 2021
قائد إيراني يعترف بمساعدة طهران للحوثيين في اليمن

الحرس الثوري الإيراني

وكالات

اعترف مساعد قائد فيلق القدس الإيراني للشؤون الاقتصادية رستم قاسمي، مساء الأربعاء، بتقديم الحرس الثوري الإيراني السلاح لميليشيات الحوثي في اليمن وتدريب عناصرها.

وأقر القيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في حديث لوسائل إعلام اليوم، ونقلت عنها "العربية" بوجود ضباط إيرانيين لدعم الحوثيين في اليمن، لتقديم الاستشارات العسكرية وأضاف بالقول: "ما يمتلكه الحوثيون من أسلحة هو بفضل مساعداتنا".

وأكد أن جميع الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية يتم تصنيعها محليًا في اليمن.

فيلق القدس الإيراني اليمن الحوثيين الحرس الثوري الإيراني

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