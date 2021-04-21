ماكرون يجتمع مع مجلس الدفاع الفرنسي وسط مخاوف من وصول السلالة الهندية للبلاد

فرنسا - (أ ش أ)

اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، مع أعضاء مجلس الدفاع لبحث الإجراءات الوقائية التي يجب تطبيقها في المؤسسات التربوية الأسبوع المقبل مع عودة الطلاب، إضافة إلى كيفية تسريع حملة تطعيم الفرنسيين ضد وباء كوفيد-19؛ ويأتي هذا في وقت قررت فرنسا تعليق رحلاتها الجوية مع عدد من الدول، وعلى رأسها البرازيل وفي وقت أيضًا ازدادت فيه المخاوف من وصول السلالة الهندية إلى البلاد.

وأفادت قناة "فرانس 24" بأن هذا الاجتماع يتزامن مع تزايد المخاوف من وصول السلالة الهندية للفيروس إلى فرنسا والتي تشهد انتشارًا كثيفًا ومقلقًا في الهند منذ عدة أيام.

وأكد وزير الصحة الفرنسية أولفييه فيران أن هناك انخفاضًا بعدد الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" بفرنسا، رغم المخاوف من موجة ثالثة.