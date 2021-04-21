دراسة: الهند وتشيلي وبولندا بالمراتب الأولى بتصنيف مؤشر القلق العالمي بشأن كورونا

بولندا - (أ ش أ)

أظهرت دراسة نشرتها شركة "ديلويت" الاستشارية العالمية، أن بولندا تحتل المرتبة الثالثة ضمن البلدان التي لديها أعلى مستوى من المخاوف بشأن وباء كورونا، فيما احتلت الهند وتشيلي المراكز الأولي.

وكشفت الدراسة، اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر القلق في بولندا من مستوى -1% في فبراير الماضي إلى 13% في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مسجلة أعلى مؤشر للقلق على مدار شهر بين جميع البلدان الأوروبية التي شملها الاستطلاع.

ووفقا للاستطلاع، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعترفون بقلقهم بشأن الحالة الصحية إلى 79% ممن شملهم الاستطلاع في بولندا. مشيرة إلى أن عدد البولنديين الذين يشعرون بالأمان أثناء التسوق في المتاجر قد شهد انخفاضا كبيرا بنسبة 13% فيما لا يخشى 43% من البولنديين استخدام الخدمات الفردية، مثل زيارة طبيب الأسنان (انخفاض بنسبة 6%).

وأشارت الدراسة إلى تراجع المترددين على المطاعم بنسبة 4% حيث أعرب 37% فقط من البولنديين الذين شملتهم الدراسة عدم تخوفهم من الذهاب إلى المطاعم أو حضور حدث جماهيري مثل حفلة موسيقية أو حدث رياضي.