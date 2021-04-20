الجيش الليبي يُحبط عملية تهريب أسلحة لدول الجوار لزعزعة استقرار المنطقة

ليبيا - (أ ش أ)

أعلن الجيش الليبي أن "كتيبة سبل السلام" التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، ضبطت مركبة آلية بالجنوب الليبي على متنها كمية كبيرة من الأسلحة نوع "كلاشنكوف وإف إن"، وعدد من الخراطيش وكمية كبيرة من الذخائر، كانت مهرّبة لدول الجـوار لزعزة أمنها أو لدعم المجموعات الإرهابية هناك.

ونقل موقع "بوابة الوسط" الليبية عن بيان الجيش الليبي، أن دورية تابعة لكتيبة "سُبل السلام" قامت بمطاردة سيارتين، وبعد مطاردة في الصحراء تم ضبط إحدى هذه السيارات بعد تعطلها وهروب السائق في السيارة الثانية، حيث وجد على متنها كمية كبيرة من الأسلحة نوع "كلاشنكوف" و"إف إن" وعدد من "الخراطيش" وكمية كبيرة من الذخائر للأسلحة المذكورة، حيث كان يسعى هؤلاء المهـربين لتهريب هذه الأسلحة إلى إحدى دول الجـوار لزعزة أمنها أو لدعـم المجمـوعات الإرهابية، وعلى الفـور تمت مصادرة شحنة الأسلحة والسيارة التي تحملها.