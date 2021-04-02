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واشنطن.. إغلاق مبنى الكابيتول بسبب "تهديد خارجي"

07:24 م الجمعة 02 أبريل 2021
واشنطن.. إغلاق مبنى الكابيتول بسبب "تهديد خارجي"

مبنى الكابيتول

وكالات:
أغلقت السلطات الأمنية في العاصمة الأمريكية واشنطن، مبنى الكابيتول الذي يضم داخله الكونجرس، بسبب "تهديد خارجي"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق السعودية.
وشهد مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، في يناير الماضي، أعمال شغب من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
وأعلنت السلطات الأمنية في فبراير الماضي، تقليل الوجود الأمني لعناصر الحرس الوطني في العاصمة بعدما تم استدعائها بسبب "تهديدات خارجية".

الكابيتول أمريكا الكونجرس الأمريكي ترامب واشنطن

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