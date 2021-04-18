الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة غرب تعز جنوب غربي البلاد

11:41 ص الأحد 18 أبريل 2021
الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة غرب تعز جنوب غربي البلاد

الجيش الوطني اليمني

عدن –(أ ش أ (:

حررت قوات الجيش الوطني اليمني مواقع جديدة، بعد مواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية غربي محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري - لم تسمه - القول: إن "قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية هاجمت فجر اليوم مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة مقبنة وأدى الهجوم إلى تحرير تبة الشيكي وقرية زبيدة، وسط انهيارات في صفوف المليشيا".

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