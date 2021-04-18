الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة غرب تعز جنوب غربي البلاد
عدن –(أ ش أ (:
حررت قوات الجيش الوطني اليمني مواقع جديدة، بعد مواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية غربي محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري - لم تسمه - القول: إن "قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية هاجمت فجر اليوم مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة مقبنة وأدى الهجوم إلى تحرير تبة الشيكي وقرية زبيدة، وسط انهيارات في صفوف المليشيا".
هذا المحتوى من
الخبر التالى:جنوب إفريقيا توصي برفع الحظر عن لقاح "جونسون آند جونسن"
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
215484
عدد المصابين
-
162714
عدد المتعافين
-
12694
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
141264686
عدد المصابين
-
119879311
عدد المتعافين
-
3022247
عدد الوفيات
إعلان