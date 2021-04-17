السعودية تعلن زيادة إصابات كورونا وارتفاع أعداد الحالات الحرجة

09:27 م السبت 17 أبريل 2021
السعودية تعلن زيادة إصابات كورونا وارتفاع أعداد الحالات الحرجة

فيروس كورونا في السعودية

الرياض - (أ ش أ):

أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، إضافة لزيادة عدد الحالات الحرجة المصابة بالفيروس في اقسام العناية المركزة.

وأوضحت الصحة السعودية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية هي السبب الرئيسي لهذه الزيادة، مشددة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا ً على صحة وسلامة الجميع.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا السعودية الرياض وزارة الصحة السعودية

الخبر التالى:

الكاظمي: هناك حاجة للخطاب المعتدل للخلاص من الطائفية التي مر بها العراق
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 214639

    عدد المصابين

  • 162170

    عدد المتعافين

  • 12653

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 138744596

    عدد المصابين

  • 111451413

    عدد المتعافين

  • 2983152

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:موعدها والدرجات والظواهر الجوية.. كل ما نعرفه عن الموجة الحارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا