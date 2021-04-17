السعودية تعلن زيادة إصابات كورونا وارتفاع أعداد الحالات الحرجة
الرياض - (أ ش أ):
أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، إضافة لزيادة عدد الحالات الحرجة المصابة بالفيروس في اقسام العناية المركزة.
وأوضحت الصحة السعودية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية هي السبب الرئيسي لهذه الزيادة، مشددة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا ً على صحة وسلامة الجميع.
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