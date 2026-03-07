أ ب

دعا رجل الدين الإيراني البارز آية الله ناصر مكارم شيرازي مجلس الخبراء في إيران إلى التحرك سريعًا لتسمية مرشد أعلى جديد للبلاد، في ظل ما وصفه بحالة الارتباك السياسي المستمرة.

ويأتي هذا النداء في وقت تعرضت فيه مبانٍ مرتبطة بمجلس الخبراء، الذي يضم 88 رجل دين، لغارات جوية خلال الحرب، وهو ما قد يؤثر على سرعة عقد اجتماع للمجلس.

وقال شيرازي في بيان إن التعامل مع هذه المسألة في الوقت المناسب من شأنه أن يعزز السلطة الوطنية ويسهم في تنظيم شؤون البلاد بأفضل شكل ممكن.