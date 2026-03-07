إعلان

رجل دين إيراني يدعو مجلس الخبراء إلى الإسراع في اختيار خليفة لخامنئي

كتب : مصراوي

01:23 م 07/03/2026 تعديل في 01:24 م

آية الله ناصر مكارم شيرازي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أ ب

دعا رجل الدين الإيراني البارز آية الله ناصر مكارم شيرازي مجلس الخبراء في إيران إلى التحرك سريعًا لتسمية مرشد أعلى جديد للبلاد، في ظل ما وصفه بحالة الارتباك السياسي المستمرة.

ويأتي هذا النداء في وقت تعرضت فيه مبانٍ مرتبطة بمجلس الخبراء، الذي يضم 88 رجل دين، لغارات جوية خلال الحرب، وهو ما قد يؤثر على سرعة عقد اجتماع للمجلس.

وقال شيرازي في بيان إن التعامل مع هذه المسألة في الوقت المناسب من شأنه أن يعزز السلطة الوطنية ويسهم في تنظيم شؤون البلاد بأفضل شكل ممكن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا حرب إيران الحرب على الخليج مقتل خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تعرض لاعتداء وحشي.. تفاصيل صادمة في واقعة "كلب السويس" (صور)
أخبار المحافظات

تعرض لاعتداء وحشي.. تفاصيل صادمة في واقعة "كلب السويس" (صور)
لغز حطام العراق.. كيف كشفت بقايا "الرمح الأزرق" تفاصيل عملية اغتيال خامنئي؟
شئون عربية و دولية

لغز حطام العراق.. كيف كشفت بقايا "الرمح الأزرق" تفاصيل عملية اغتيال خامنئي؟
كيف تحمي قلبك من الأمراض في رمضان؟.. 6 عادات يومية طبقها فورا
سفرة رمضان

كيف تحمي قلبك من الأمراض في رمضان؟.. 6 عادات يومية طبقها فورا
خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الفول والدقيق واللحوم والذهب
اقتصاد

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الفول والدقيق واللحوم والذهب
"الوزراء" يصدر بيانًا جديدًا بشأن أسعار تذاكر مصر للطيران
أخبار مصر

"الوزراء" يصدر بيانًا جديدًا بشأن أسعار تذاكر مصر للطيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة تضرب البلاد حتى الخميس
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان