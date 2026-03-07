قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران، التي وصفها بأنها "تتلقى هزيمة قاسية"، اعتذرت لجيرانها في الشرق الأوسط وتعهدت بعدم إطلاق النار عليهم مجددًا.

وأضاف ترامب خلال منشور له على منصة تروث سوشيال، أن هذا التعهد جاء نتيجة "الهجمات المتواصلة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل"، مشيرًا إلى أن إيران كانت تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.

وتابع ترامب أن هذه هي "المرة الأولى منذ آلاف السنين التي تخسر فيها إيران أمام دول الشرق الأوسط المحيطة بها"، مضيفًا أن تلك الدول قالت له: "شكرًا لك يا الرئيس ترامب"، فرد عليهم: "على الرحب والسعة".

كما قال إن إيران لم تعد "متنمّرة الشرق الأوسط"، بل أصبحت "خاسرة الشرق الأوسط"، مضيفًا أن هذا الوضع قد يستمر لعقود إلى أن تستسلم إيران أو "تنهار بالكامل".

وأكد ترامب أن إيران ستتعرض اليوم لضربة قوية للغاية.



وأشار أيضًا إلى أن هناك مناطق وجماعات لم تكن ضمن خطط الاستهداف حتى الآن، لكنها أصبحت قيد الدراسة لتدميرها بالكامل بسبب ما وصفه بـ"سلوك إيران السيئ".

وختم ترامب رسالته قائلاً: "شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".