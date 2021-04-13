أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

موريتانيا: الثلاثاء أول أيام شهر الصيام

02:52 ص الثلاثاء 13 أبريل 2021
موريتانيا: الثلاثاء أول أيام شهر الصيام

موريتانيا

نواكشوط - (د ب أ):
أعلنت موريتانيا وفي وقت متأخر من ليل الاثنين /الثلاثاء أن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك .

وأوضحت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة وهي جهاز حكومي يعنى بتحديد الأعياد ومراقبة الأهلة في بيان صادر عنها أنه ثبت لديها من شهود عدول رؤية هلال رمضان وعليه فإن اليوم الثلاثاء هو أول أيام شهر الصيام .

موريتانيا واكشوط هر رمضان لصيام

الخبر التالى:

مقتل 10 على الأقل جراء احتجاجات ضد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 211307

    عدد المصابين

  • 159999

    عدد المتعافين

  • 12487

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 136570909

    عدد المصابين

  • 109760575

    عدد المتعافين

  • 2948088

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:42 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا