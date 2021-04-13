موريتانيا: الثلاثاء أول أيام شهر الصيام
نواكشوط - (د ب أ):
أعلنت موريتانيا وفي وقت متأخر من ليل الاثنين /الثلاثاء أن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك .
وأوضحت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة وهي جهاز حكومي يعنى بتحديد الأعياد ومراقبة الأهلة في بيان صادر عنها أنه ثبت لديها من شهود عدول رؤية هلال رمضان وعليه فإن اليوم الثلاثاء هو أول أيام شهر الصيام .
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