فاينانشيال تايمز: أوروبا تكثف حملات التطعيم ضد كورونا بعد بداية بطيئة لمكافحة الموجة الثالثة

لندن- (أ ش أ):

ذكرت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية، اليوم الاثنين، أن دول الاتحاد الأوروبي تكثف حاليا حملات التطعيم الوطنية ضد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بعدما اتسمت في بدايتها ببطء شديد، بالتزامن مع دخول القارة في الموجة الثالثة من الوباء، ازدادت معها معدلات الإصابة والوفيات المرتبطة به.

وقالت الصحيفة - في مستهل تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم - إن العديد من الدول الأوروبية بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا، تعجل حاليا مسار برامج التطعيم الوطنية ضد كوفيد - 19، بعد بداية بطيئة شابها تأخيرات ونقص في الإمدادات، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه هذه الدول للسيطرة على موجة ثالثة من الوباء.

وأوضحت أن فرنسا أعلنت عن تسريع وتيرة حملة التطعيم الخاصة بها ضد كوفيد-19، بعدما تعرضت لانتقادات شديدة، حيث أعلنت أمس الأحد زيادة معدلات إعطاء اللقاحات التي تستلزم حصول المواطنين على جرعتين منها، لتسريع الحماية الأساسية، وجعلت لقاحي أكسفورد وأسترازينيكا متاحًين لأي شخص يزيد عمره على 55 سنة، كذلك طرحت الإمدادات الأولى من لقاح جونسون آند جونسون قبل يومين.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران - في تصريحات صحفية حول هذا الشأن - إننا بدأنا في جني ثمار التزامنا بالقيود المفروضة لمواجهة الجائحة وحصولنا في الوقت نفسه على التطعيمات اللازمة؛ ما أدى إلى السيطرة بشكل كبير على الارتفاع المفاجئ جدا في معدلات تفشي الوباء.

وأبرزت الصحيفة أن فرنسا كانت، مثلها مثل جيرانها في الاتحاد الأوروبي، مقيدة بإمدادات محدودة من جرعات لقاحات كورونا، حتى أنها تعرضت لانتقادات بسبب بطء حملة التلقيح، مقارنة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة، غير أنها زادت بسرعة من إمدادات اللقاحات في الأيام الأخيرة وأعلنت منح أكثر من 510 آلاف جرعة يوم الجمعة الماضية".

وفي ألمانيا، قفز عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى بأكثر من الربع في غضون أسبوع ووصل عددهم إلى 12.7 مليونًا، وفقًا للبيانات التي نشرها معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية يوم أمس الأول،؛ ما رفع عدد الأشخاص الذين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات إلى حوالي 15.2 % من تعداد السكان.

وأعلن وزير الصحة الألماني ينس سبان للصحفيين يوم الجمعة الماضية أنه تم تطعيم 719 ألف شخص يوم الخميس الماضي وحده ؛ مشيرا إلى أن الدافع من وراء تسريع وتيرة التطعيم كان الرغبة في تطعيم جميع الأطباء الممارسين الذين تم تزويدهم باللقاحات منذ أبريل الماضي، وأكد أن الحكومة تخطط لتزويد أطباء العموم بمليون جرعة أسبوعيا.

أما في إيطاليا، فقد أوضحت الصحيفة البريطانية أن متوسط حركة برامج التطعيم الوطنية على مدار آخر أسبوع ظل أعلى من مائتي ألف جرعة جديدة تم إعطاؤها يوميًا منذ 26 مارس، وفقًا لخريطة تتبع اللقاحات التابعة للفاينانشيال تايمز، فيما قال مسؤولون إنهم متفائلون بإمكانية تخفيف القيود قريبًا إذا استمرت وتيرة التطعيم في الارتفاع، لكنهم لم يقدموا مواعيد محددة لبدء تطبيق ذلك.

وتابعت الصحيفة تقول:" إن فرنسا تعد من بين الدول الأوروبية التي تكافح للسيطرة على "الموجة الثالثة" المميتة والتي تهيمن عليها السلالة B.1.1.7 الأكثر عدوى والخطيرة في بعض الأحيان من الفيروس والتي تم اكتشافها لأول مرة في إنجلترا، وما تزال الدولة برمتها تخضع للإغلاق الذي يشمل قيودًا على السفر وإغلاق المتاجر وحظر التجول من الساعة 7 مساءً حتى 6 صباحًا بالتوقيت المحلي".

وأضافت أن برلين تستعد هي الأخرى لتشديد الإغلاق، حيث ما تزال أعداد المصابين مرتفعة مع استمرار تكدس أسرّة المستشفيات بسرعة بمرضى كوفيد - 19، لذلك تخطط الحكومة لفرض قواعد حظر التجول على مستوى البلاد لأول مرة، والتي سيتعين تطبيقها تلقائيًا إذا ارتفعت الإصابات فوق مستوى معين لمدة ثلاثة أيام متتالية، وحتى الآن، فرضت كل ولاية من ولايات ألمانيا ال16 قيود الإغلاق الخاصة بها وخففتها بعض المناطق حتى مع ارتفاع عدد الإصابات.