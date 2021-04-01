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معهد الوبائيات الروسي: الخريف المقبل قد يشهد ارتفاعًا جديدًا في إصابات كورونا بالبلاد

12:51 ص الخميس 01 أبريل 2021
معهد الوبائيات الروسي: الخريف المقبل قد يشهد ارتفاعًا جديدًا في إصابات كورونا بالبلاد

فيروس كورونا في روسيا

روسيا - (أ ش أ)

أعلن ألكسندر جوريلوف نائب المدير العلمي في معهد الوبائيات الروسي التابع لهيئة الرقابة على حقوق المستهلكين، أن روسيا قد تشهد الخريف المقبل ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح جوريلوف، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الأربعاء، أن هذا الأمر ممكن في حال رفض الروس الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات الواقية والتقيد بالتباعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحديث الربيع الجاري عن احتمال ارتفاع ملحوظ لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إذ أن روسيا تشهد الآن مرحلة الاستقرار ونزعة تتطور نحو انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف أن أن تلك النزعة، لن تؤدي إلى وصول الحد الأدنى التاريخي من الإصابات اليومية، إذ أن 8 أو 9 آلاف من المصابين تعتبر عددًا لا يمكن تجاهله، قائلًا "بالطبع لا يمكن مقارنة هذا العدد بـ30 ألف إصابة يومية شهدتها روسيا في ديسمبر الماضي. إجراء حملة التطعيم التي تشمل طبقات واسعة من السكان ستسمح بتقديم تنبؤات أكثر تفاؤلا".

وتابع جوريلوف، أن عدم التزام المواطنين الروس بالإجراءات الاحترازية سيضمن آجلا أو عاجلا ارتفاعا موسميا لعدد الإصابات بفيروس كورونا.

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