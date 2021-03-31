أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة كمال الجنزوري لقاح كورونا الطقس عقار جسر السويس متحرش المعادي حادث قطاري سوهاج فيروس كورونا سفينة قناة السويس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الصين تشجب إدراج "ناسا" تايوان كدولة منفصلة وتحثها على احترام سيادتها

05:29 م الأربعاء 31 مارس 2021
الصين تشجب إدراج "ناسا" تايوان كدولة منفصلة وتحثها على احترام سيادتها

وكالة ناسا

الصين - (أ ش أ)

دعت متحدثة باسم الحكومة الصينية، وكالة "ناسا" الفضائية اليوم الأربعاء، إلى احترام سيادة الصين ووحدة أراضيها، وحثت الولايات المتحدة الأمريكية على التمسك بمبدأ "صين واحدة" والالتزام بالبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة (مجلس الوزراء) "تشو فنغ ليان" خلال مؤتمر صحفي ردا على إدراج وكالة "ناسا" تايوان كدولة منفصلة على موقعها الرسمي، إن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وإن الصين تتوقع من وكالة ناسا، بصفتها وكالة تابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية، تصحيح أخطائها ذات الصلة قريبًا.

وحثت ليان، الولايات المتحدة الأمريكية على التعامل الصحيح مع القضايا المتعلقة بقضية تايوان، مؤكدة أن الصين تعارض بشدة أي اتصال رسمي بين الولايات المتحدة وتايوان بأي شكل من الأشكال، قائلة: "إن أي محاولة من جانب سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي (الحزب الحاكم في تايوان) للاعتماد على الولايات المتحدة للسعي إلى ما يسمى 'استقلال تايوان'، محكوم عليها بالفشل".

واعتبرت ليان أن "الولايات المتحدة تواصل إرسال إشارات خاطئة إلى قوى ما يسمى "استقلال تايوان"، وتساعد وتحرض على أنشطتها الانفصالية، الأمر الذي ألقى بعبء ثقيل على سكان تايوان وجعلهم يعانون".

هذا المحتوى من

الصين تايوان وكالة ناسا

الخبر التالى:

الصين: ادعاءات عدم تقديم بيانات حول منشأ كورونا لا أساس لها
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200739

    عدد المصابين

  • 153630

    عدد المتعافين

  • 11914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:حوافز وعلاوة دورية.. 9 قرارات جديدة للحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا