الخارجية التركية تعزي في ضحايا حادث قطاري سوهاج
وكالات:
أعربت وزارة الخارجية التركية، عن تعازيها في ضحايا حادث قطاري سوهاج، والذي أسفر عن مصرع 32 شخصا وإصابة أكثر من 100.
وقال بيان للخارجية التركية، اليوم الجمعة "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة العديد من الأشخاص جراء حادث تصادم قطارين اليوم في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج في مصر".
وتابع البيان "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونقدم تعازينا لشعب مصر الصديق والشقيق وكذلك لأسر وأقارب من فقدوا أرواحهم".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، وفاة 32 مواطنًا وإصابة 114 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.
وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة سوهاج لمتابعة تطورات الواقعة، ومن جانبه أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة عقاب المتسببين في الحادث وأن ينالوا الجزاء الرادع.
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