وزارة الدفاع الأمريكية: عرضنا المساعدة بشأن السفينة الجانحة في قناة السويس

وكالات:

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنها عرضت المساعدة بشأن السفينة الجانحة في قناة السويس، لافتة إلى أنها تنتظر تقديم الدعم لأي طلب محدد تتلقاه.

وأضاف في تصريحات خاصة لقناة الشرق السعودية، أن الوزارة "مستمرة بتقييم الوضع ومراقبته في قناة السويس ولا يمكننا حاليا الحديث عن نوع المساعدة".

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الولايات المتحدة تتواصل مع مصر، بشأن كيفية تقديم المساعدة ودعم جهد تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.

وأضافت في مؤتمر صحفي، نقلته فضائية العربية، أن الولايات المتحدة تتابع أوضاع السوق وستتعامل بشكل مناسب إذا اقتضى الأمر بشأن قناة السويس.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ذكرت أن الولايات المتحدة سترسل فريق تقييم من البحرية الأمريكية إلى قناة السويس للمساعدة في تعويم السفينة الجانحة "إيفر جيفن".

وتعطلت حركة مرور السفن عبر قناة السويس، إثر جنوح سفينة حاويات عملاقة قبل يومين، فيما قال تقرير إن سفنا تنقل نفطا بقيمة 400 مليون دولار لا يمكنها المرور عبر القناة.